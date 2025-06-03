«Решили, что я корыстный»: родственники Федора Шаляпина запретили певцу Прохору приезжать к ним

Семья оперного артиста Федора Шаляпина отказалась принимать певца Прохора Шаляпина. По словам выпускника «Фабрики звезд», его посчитали аферистом. Об этом он рассказал в «ШОРТС ШОУ!».

Прохор признался, что пытался увидеться с дочерью Федора Шаляпина. Ради нее он даже прилетел в Рим. Однако родственники женщины отказались впускать его к ней. Они подумали, что певец хочет обманным путем отобрать у Шаляпиной недвижимость. Как отметил артист, сама Марина Федоровна поверила, что он действительно пра-правнук брата Федора Шаляпина.

«Она ждала меня в гости, но не допустили. Все решили, что я корыстный, и совершенно не поняли, что я просто хотел увидеть бабушку. Обнять ее и сфотографироваться», - рассказал Прохор.

К слову, певец заверил, что не собирался наживаться на Шаляпиной. Он подчеркнул, что никогда бы не стал отбирать у нее недвижимость.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, за какие деньги готов вернуться в «Пусть говорят».