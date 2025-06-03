«Орать надо меньше»: Прохор Шаляпин раскрыл сумму, за которую готов вернуться в «Пусть говорят»

Прохор Шаляпин заявил, что вернется в «Пусть говорят» за 50 млн рублей. Об этом он рассказал в «ШОРТС ШОУ».

Певец и шоумен Прохор Шаляпин был частым гостем ток-шоу. Так, его можно было заметить на Первом канале. По словам артиста, сейчас он согласен стать участником «Пусть говорят» минимум за 50 миллионов рублей.

«У меня было правило: Прохор, сам себя держи в руках. Не кричи. Веди себя достойно. Пусть они позорят сами себя. Даже если они кричат на тебя оскорбления, летят-то они из их уст. И вполне возможно, что эта грязь на них останется, а до меня не долетит. Так оно и произошло», — рассказал он.

Шаляпин вспомнил, что одна из участниц шоу скончалась, так как «громко орала». Подробности истории он раскрывать не стал и заявил, что предупреждал женщину, что крики могут пагубно влиять на ее здоровье.

«Никому зла не желаю, но орать надо меньше», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин призвал прогнать со сцены «желчных» звезд.