«Переломы будут происходить все чаще»: врачи озвучили неутешительный вердикт 85-летнему Дроздову

На днях знаменитого телеведущего Николая Дроздова экстренно доставили в больницу. 85-летний журналист поскользнулся на улице, упал и сломал себе несколько ребер. На данный момент он продолжает находиться под присмотром врачей, но уже выходит на связь и делится своим состоянием.

По словам Николая Николаевича, медики вынесли ему неутешительный вердикт, озвучив причину, по которой произошли переломы. В беседе с изданием MK.RU он рассказал, что в его организме не хватает калия, натрия и некоторых других важных микроэлементов. Сейчас их восполняют при помощи капельниц. А случился этот дефицит из-за того, что уже несколько лет Дроздов ведет вегетарианский образ жизни.

Анализы показали, что телеведущему катастрофически не хватает мяса. Именно из-за этого его кости стали такими хрупкими. Врачи настоятельно рекомендовали Николаю Николаевичу отказаться от рациона, включающего только растительную пищу, иначе его проблемы будут продолжаться.

«Мясо все-таки надо есть. Я в последнее время стал включать его в свой рацион. А до этого долгие годы действительно не ел. Но потом у меня случился первый перелом. И врачи сказали, что если не есть мяса, то переломы будут происходить все чаще и чаще. Видите, теперь и до ребер дошло», - поделился Дроздов.

Также телеведущий признался, что в больнице ему все нравится, и он ни на что не жалуется. Ранее его друг Никас Сафронов связался с ним по видеосвязи и показал, как сейчас выглядит Николай Николаевич.