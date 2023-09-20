«Решили, что помешает карьерному росту»: раскрыта настоящая фамилия Ивана Урганта

Актер Андрей Ургант рассказал, что сын Иван должен был носить фамилию Милиндер. Однако артист решил сделаться Ургантом по матери, и ведущий последовал его примеру.

Об этом стало известно из интервью Андрея Урганта для RTVI.

«Мы решили, что она может помешать моему карьерному росту… Я был бы Милиндер, мой сын был бы Милиндер», - сказал актер.

Он считает, что фамилия Ургант интересная и вызывает любопытство. Кроме того, выяснилось, что она не эстонская, как все думали, а шведская.

Ургант-старший полагает, что отцу было немного обидно за выбор фамилии, как у матери.

«Но я сказал — папа, надо было раньше думать, и не уходить от мамы», - вспомнил актер и сообщил, что его отец провинился, а женщина не простила этого и ушла.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант вернулся в Санкт-Петербург. В северную столицу он приехал из-за работы: ведущему предложили роль в кино.