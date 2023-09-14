Раскрыта причина возвращения Ивана Урганта в Санкт-Петербург: дело в съемках

Телеведущий Иван Ургант не так давно вернулся в родной Санкт-Петербург после корпоративов за границей. Оказалось, что в северную столицу России шоумен приехал по большей части из-за работы. После долгого творческого перерыва ему предложили роль в кино. Причем не простую эпизодическую, а одну из главных.

Как стало известно, в Петербурге Иван принял участие в съемках дебютной картины журналиста Николая Солодникова – автора программ «Ещенепознер» и «Солодников». Фильм поддерживает Фонд Александра Сокурова «Пример интонации». Правда, на сегодняшний день неизвестно практически ничего о ленте. Даже название пока не раскрывается. Есть информация лишь о том, что работа над проектом проходила не только в Питере, но и в Новгородской области.

То, что Ургант был задействован в съемках, подтвердили в самом Фонде. По информации журнала «Сеанс», предполагаемая дата релиза будет объявлена позднее.

К слову, вернувшись в родные края, Иван Ургант решился на большие перемены. В последнее время поклонники привыкли видеть его с бородой, однако теперь им придется смотреть на совсем другого шоумена. Дело в том, что артист побрился и подстригся и из-за этого стал выглядеть моложе на 15 лет.