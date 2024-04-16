Поседел и постарел: неузнаваемый Артур Смольянинов* вернулся после долгого отсутствия

Поседевший актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вернулся после долгого отсутствия. Он снялся вместе с другим иноагентом на видео для соцсетей.

Звезда российских сериалов после череды громких заявлений покинул страну и продолжал нелицеприятно выражаться в соцсетях, а после неожиданно пропал. Долгое время о нем ничего не было слышно, но на днях его лицо заметили на одном из роликов. Он снялся вместе с писателем Дмитрием Быковым** (признан в РФ СМИ-иноагентом).

СМИ пишут, что Быков** за границей нашел себе дело. Он преподает в Корнеллском университете в США. На кадрах была одна из встреч писателя с актером, где они обсудили много различных вопросов.

Пользователи Сети отметили, что Смольянинов* сильно изменился. Он сильно поседел, отрастил бороду и постарел. Некоторые предполагают, что это связано с трудностями в карьере. После отъезда артист не смог найти себя, а в одном из интервью признался, что выступает с музыкантами в переходе.

Также Артур* находится вдали от своей бывшей жены и двух детей. Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова не комментирует заявления экс-супруга и намекает, что воспитанием мальчиков занимается полностью сама.

Ранее мы писали о том, что сериал «Ростов 2» с участием Артура Смольянинова* до сих пор не вышел в свет.

*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) **(признан в РФ СМИ-иноагентом)