Решилась на отчаянный шаг: Любовь Руденко разрешила мужу завести любовницу

Гастроли, репетиции и съемки сильно изматывали актрису Любовь Руденко. У знаменитости не оставалось сил на домашние дела и даже на мужа. В какой-то момент она решилась на отчаянный шаг и позволила супругу завести любовницу, передает StarHit.

Кризис в отношениях звезды возник во время работы в московском театре имени Маяковского. Руденко тогда была замужем за Кириллом Макеенко. После репетиций и выступлений она возвращалась домой без сил. Уделять время супругу с каждым разом становилось все проблематичнее. Знаменитость испытывала ужас от того, что Макеенко будет хотеть от нее что-то еще, помимо того, что она и так зарабатывает деньги для семьи и занимается бытом.

В таких непростых условиях Руденко решилась на отчаянный шаг. Она предложила супругу завести любовницу, чтобы получать от нее все, что не хватает в нынешних отношениях.

«Я разрешила завести кого-нибудь, с кем он мог бы получать все, что хочет. Но только так, чтобы я не знала. Правда, он в итоге так и не завел любовницу — любил меня, наверное», — рассказала актриса.

Брак с первым избранником продержался 23 года. За это время супруги то расходились, то вновь продолжали отношения. В итоге Макеенко принял решение уйти из семьи, так как нашел другую женщину. Руденко не стала противиться воле мужа, потому что считала свой брак с ним неправильным.

Потом в жизни актрисы появился новый мужчина, который моложе ее на 15 лет. Девять месяцев продлились новые отношения Руденко, после чего она вновь оказалась одна. В настоящий момент 63-летняя артистка по-прежнему ни с кем не встречается. По словам знаменитости, ее это полностью устраивает.

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