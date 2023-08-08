«Никакая не шизофрения»: шансонье Жека раскрыл правду о суициде жены и своей любовнице

Шансонье Евгений Григорьев, известный под псевдонимом Жека, раскрыл правду о смерти своей супруги, скончавшейся в июле этого года. Певец подтвердил, что Елизавета покончила с собой, но опроверг, что на тот момент в доме находилась их маленькая дочь. Также он подробнее рассказал о психическом заболевании, с которым женщина жила несколько последних лет.

О том, что супруга артиста страдала от расстройства, стало известно со слов близкого к семье источника. Он признался, что Жека на протяжении 10-ти лет помогал любимой, но все было тщетно. При это многие поклонники посчитали, что речь шла о шизофрении. Однако Григорьев заверил, что диагноз был совершенно другой, но не менее серьезный. Его Елизавете поставили семь лет назад.

«Не буду озвучивать диагноз, который долго не могли установить. Это никакая не шизофрения. Но вердикт врачей был однозначен — это пожизненно», - поделился Жека.

Также шансонье признался, что мысли о суициде посещали Елизавету много раз. Но в день, когда это произошло, сам он и не подозревал о страшном. Супруга должна была отвезти дочь на дачу к бабушке и встретиться с подругой мастером маникюра. Однако по какой-то причине она изменила все планы и сделала то, что сделала.

Не обошел стороной артист и слухи по поводу того, что изменял тяжелобольной жене с коллегой Екатериной Лазаревой. Жека решительно заявил, что это все неправда. С певицей их связывают только рабочие отношения, да и Елизавета никогда не ревновала к ней мужа, так как была уверена в его порядочности и верности.

Ранее Жека рассказал, как переживает смерть матери его 11-летняя дочь.