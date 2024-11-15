Решила выступить в другом месте: известно, почему Кадышева отменила концерт в Екатеринбурге

Стала известна причина отмены концерта певицы Надежды Кадышевой в Екатеринбурге. Оказалось, что артистка решила выступить в другом месте – в тот же день 28 ноября она выйдет на сцену Кремлевского дворца.

Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, концерт в Москве будет посвящен году семьи. В нем примут участие многие знаменитости, включая певиц Полину Гагарину и Ирину Дубцову, артиста Юрия Антонова и других. Стоимость билетов на концерт варьируется от 1800 до 15 000 рублей.

Издание отмечает, что в гастрольном графике Кадышевой изменения не указаны. Выступление в Кремлевском дворце там не значится.

Ранее сообщалось, что Кадышева повысила гонорар за выступление на корпоративах до 7 млн рублей. Еще летом певица брала скромные 1,5 млн.