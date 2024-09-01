«Решила стать сепаратистом»: Екатерина Волкова съехала от детей в однокомнатную квартиру

Екатерина Волкова заявила, что съехала от своих детей.

Актриса является многодетной матерью. Она заявила, что ей стало не просто жить с подростками в одном доме. По словам Екатерины, каждый из них проявляет свой характер, из-за чего получаются ссоры и конфликты, поэтому пришлось пойти на серьезные меры и сепарироваться.

Артистка купила себе квартиру в Москве, за которую теперь придется выплачивать ипотеку. Теперь Волкова надеется на то, что ей хватит заработной платы для погашения долга за однокомнатное жилье. Однако это не расстраивает, так как теперь есть свое место жительства, где можно побыть наедине с собой и своими мыслями.

«Я тоже не могу жертвовать своей жизнью. Сейчас время упреков у подростков. Я решила стать сама сепаратистом. Купила себе квартиру, в ипотеку правда, и уехала от них, потому что получается, что я приезжаю с гастролей, говорю по телефону с художником по костюму, а потом мне говорят: "Мама, потише, ты мешаешь, я занимаюсь с репетитором". Надеюсь, моей зарплаты в кино или в театре хватит выплатить», — поделилась Екатерина в эфире Пятого канала.

Ранее мы писали о том, что Александра Трусова мечтает стать многодетной матерью.