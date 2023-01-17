«Решила просверлить глазок»: Дана Борисова подсматривает за дочерью-подростком через дырку в стене

Дана Борисова стала мамой в 2007 году. От бизнесмена Максима Аксенова она родила дочь, которой дали имя Полина. Воспитанием девочки в основном занимается телеведущая, а это ей дается весьма непросто. Дана не раз признавалась, что общение с подростком - это тяжкий труд, тем более, что ее дочь часто совершает скандальные выходки.

Весной 2021 года стало известно, что Полина начала заниматься селфхармом из-за развода родителей. А теперь 15-летняя девочка стала часто шуметь по ночам, и ее звездная мама даже не представляет, чем она может заниматься в своей закрытой комнате в позднее время суток.

Чтобы как-то контролировать жизнь Полины, Дана Борисова решила установить за ней слежку. В личном блоге телеведущая показала, как двое рабочих просверливают из ее спальни в комнату дочери глазок, чтобы смотреть, что она делает, пока никто не видит.

«Дочь-подросток шумит в своей комнате до трех ночи. Какой-то шум падающих предметов. Решила установить слежку и просверлить глазок», - сообщила Борисова на своей странице в социальной сети.

Ранее Дана Борисова заявила, что Анастасия Волочкова занимается эскортом. Балерина молчать не стала и ответила телеведущей.