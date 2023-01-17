«Он и в сексе офигительный»: Волочкова забыла о женихе и раскрыла подробности интима с богатым турком

Перед Новым годом Анастасия Волочкова шокировала поклонников, заявив, что у нее есть любимый человек, за которого она вскоре собирается замуж. В Сети стали гадать, кем же может быть новый избранник балерины. Вспомнили и о восточном красавце, с которым артистка провела отдых в Турции прошлой весной.

Тогда фанаты предполагали, что Волочкова встречается с таксистом из Азербайджана. Однако ее возлюбленным был турецкий миллионер. Анастасия рассказывала, что поклонник был настолько щедр, что ему не было жалко на нее никакие деньги. Он снял для нее остров, катал на яхте и полностью оплачивал ее проживание на роскошной вилле. Но, как оказалось, богатство – не единственное, чем запомнился Волочковой турецкий кавалер.

В Rutube-шоу «Злые языки» экс-прима Большого театра раскрыла интимные подробности жизни с миллионером.

«Он и в сексе был офигительный. Для меня это очень важно. Понимаешь, когда два дня [нет секса], я уже лезу на стены. Это по-волочковски. Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная», - откровенничала балерина.

Также Анастасия Волочкова ответила на обвинения Даны Борисовы в том, что она якобы встречается с мужчинами за деньги. Артистка рассказала, что у нее действительно много поклонников, но это не значит, что она занимается эскортом.

«Она-то насосала, а мне подарили. Я не скрываю, у меня действительно есть и будет много поклонников, которые меня одаривают щедро. Если мне нравится мужчина, почему я не могу с ним вступить в близкие отношения?» - прокомментировала Волочкова.

Ранее балерина рассказала, что на Мальдивах с ней случилось очередное несчастье. Она вышла на связь с поклонниками и показала ногу в крови.