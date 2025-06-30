«Решила попробовать»: Анастасия Макеева планирует уйти в юмор

Актриса и певица Анастасия Макеева планирует уйти в юмор. Она начала писать юмористические рассказы – произведения станут основой ее будущего моноспектакля.

Подробностями артистка поделилась в личном блоге.

«Дорогие мои, у меня для вас потрясающая новость. Я – в юморе!... Я решила попробовать себя в жанре, который всегда был со мной – в кухне, в маршрутке, на семейных застольях и в очереди к гинекологу. Пишу теперь юмористические рассказы…», - поделилась Макеева.

В планах у артистки превратить произведения в спектакль.

«Я приеду в ваш город – с сумкой, туфлями на каблуке и шутками, проверенными на родных», - написала актриса и призвала интернет-пользователей делиться мнением, критиковать и хвалить произведения.

В Сети оценили планы Макеевой. «Будет интересно посмотреть», «Вы очень талантливая», «Вы такая молодец», - обращались к актрисе.

Ранее Макеева делилась, что ее никто не продвигает в шоу-бизнесе и не поддерживает.