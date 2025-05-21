«Меня никто не продвигает»: Анастасия Малькова-Макеева рассказала о карьере певицы

Анастасия Малькова-Макеева призналась, что ее никто не продвигает в шоу-бизнесе. Макеева рассказала о карьере певицы сайту «Страсти».

Анастасия известна не только как актриса, но и певица. Она пишет патриотические песни и выступает с ними в зоне СВО и госпиталях. При этом Малькова-Макеева подчеркивает, что у нее нет влиятельного покровителя в шоу-бизнесе, ее никто не продвигает. Из-за этого, по словам знаменитости, она не выдержит конкуренции с артистами, обладающими бюджетами на ротацию песен.

«Но вы поймите, меня никто не поддерживает, никто не продвигает. И поэтому я априори не выдержу конкуренции против тех, у кого есть бюджеты на ротацию песен. Я это делаю просто в госпиталях, на фронте, в домах культуры для членов семьи СВО и участников СВО, на цифровых площадках. И среди моих зрителей больше военных, потому что такое уже с ними большое количество частей объезжено, и песни мои знают больше там, чем здесь, скажем так, на гражданке», — высказалась артистка.

После того, как Анастасия представила песню «Россия моя», многие стали писать о ее противостоянии с SHAMAN. Однако сама Малькова-Макеева отмечает: у них с Ярославом Дроновым разная публика. Она выступает перед бойцами в лесополосах, а Ярослав — на многомиллионную аудиторию по ТВ.

«У того же SHAMAN все немножко наоборот. Он здесь, на большой земле, работает на телевидении. А я езжу туда, в лесополосах выступаю, в блиндажах под землей. Там нет миллионной публики. Там тридцать парней, и эти тридцать парней, перед которыми я выступаю, вызывают во мне эмоционально намного большее чувство ответственности, чем если бы я вышла на многотысячную публику. Это сложно на самом деле описать», — пояснила Анастасия.

Малькова-Макеева подчеркивает, что ей симпатизирует творчество Дронова и была бы не против их дуэта.

Полное интервью Мальковой-Макеевой об участии в музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь» телеканала «Россия», знаковых ролях и браке с Романом Мальковым читайте здесь.