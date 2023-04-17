«Решила оборвать все связи»: Муцениеце через суд лишила Прилучного московской прописки

Несколько недель назад стало известно, что Агата Муцениеце подала на бывшего мужа Павла Прилучного в суд. Причина проста – даже спустя три года после развода звезда «Мажора» продолжал быть прописан в квартире, в которой теперь проживают только актриса с двумя детьми. Уладить все вопросы мирным путем у экс-возлюбленных не получилось, поэтому пришлось за решением проблемы обращаться в соответствующие органы.

17 апреля в деле бывших супругов была поставлена точка. Павла выписали из жилплощади по его же согласию. Отметим, что все могло закончиться еще раньше, но в документах были найдены ошибки, которые представителям артистов было необходимо исправить. Теперь же официально Прилучный больше не имеет никакого отношения к апартаментам своей первой жены.

Почему Агата спустя три года решила заняться квартирным вопросом? Тут есть две версии. Первая заключается в том, что скоро новая супруга актера Зепюр Брутян должна родить ребенка, и Муцениеце решила перестраховаться, чтобы Павел не прописал наследника в ее жилплощади. Вторая же основывается на чувствах звезды «Закрытой школы». Якобы она обиделась на то, что, несмотря на все усилия с ее стороны наладить общение с новой семьей Прилучного, он совершенно не шел к ней навстречу. Об этом она сама заявляла, объясняя, почему отец Мии и Тимофея не присутствовал на их днях рождения.

Однако после завершения судебного процесса появилась и третья версия. Ее выдвинул звездный адвокат Андрей Алешкин. По его словам, Прилучный не являлся собственником квартиры, поэтому прописать нового ребенка там не мог. Соответственно, причина, по которой актриса пошла в суд, заключается абсолютно в другом. Правозащитник считает, что таким образом Агата решила окончательно вычеркнуть из своей жизни бывшего супруга.

«Единственное, что мог сделать Павел, имея регистрацию, - проживать в этой квартире, пользоваться квадратными метрами. Возможно, актриса не захотела давать ему такой возможности - мало ли, как сложится дальнейшая жизнь. Полагаю, таким образом она решила оборвать все связи с Павлом», - заявил Алешкин в беседе с kp.ru.

К слову, на сегодняшний день неясно, где теперь Прилучный будет прописан. После развода он переехал в загородный дом за 100 миллионов рублей, но позже решил его продать ради особняка поменьше. Но неизвестно, арендует ли актер его или же является собственником.

Ранее Агата Муцениеце показала, как выглядит ее новый дом за 20 миллионов рублей.