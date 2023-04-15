Агата Муцениеце показала ремонт: как выглядит особняк за 20 миллионов

В 2022 году Агата Муцениеце купила загородный дом за 20 миллионов рублей в охраняемом поселке рядом с лесом в Истринском районе. На днях актриса показала почти законченный ремонт в двухэтажном особняке. Планируется ее переезд с детьми – 10-летим Тимофеем и 7-летней Мией.

Агата выложила обзор дома на YouTube в свой влог «Честные будни». Видно, что особняк сделан в европейском стиле, с огромными панорамными окнами, что делает помещение достаточно светлым. Также есть терраса на первом этаже, гостиная, кухня, санузел, бойлерная и гостевая комната. На втором этаже располагаются две спальни для детей, спальня хозяйки и два санузла.

Актриса отметила, что доделать ремонт осталось в ванной и на кухне. Также необходимо оборудовать двор. Дорогой ремонт явно по карману Муцениеце — после развода с Павлом Прилучным карьера пошла в гору.

Напомним, что до развода Агата и Павел жили в подмосковном доме в поселке «Трувиль». В 2020 году Муцениеце уехала с детьми жить в московскую квартиру, а Прилучный продал дом и приобрел другой.

Ранее мы писали, что Павел Прилучный намерен выписаться из квартиры экс-супруги Агаты Муцениеце.