«Решила не мучить»: телеведущая Ольга Бузова избавилась от любимой собаки

Поющая телеведущая Ольга Бузова постоянно занята на съемках и гастролях. 36-летняя поп-дива переживает, что не успевает следить за своей любимой собачкой по кличке Челси. На днях девушка заявила, что решила отдать питомца из-за слишком загруженного графика.

«Впереди сумасшедший январь, много перелетов и работы. Решила не мучить собаку, чтобы не возить туда-сюда, и отдать папе. Хотя я так всегда скучаю. Сегодня всю ночь она спала со мной на подушке, как будто чувствовала, что я уезжаю», — поделилась артистка в личном микроблоге.

По словам Бузовой, она работала даже 31 декабря и 1 января. Певица пожаловалась, что не знает, что такое «январские праздники». Ей грустно, что многие летят отдыхать, а она – работать.

Поклонники выразили надежду, что Ольга отдала питомца на время, а не будет избавляться от него навсегда. В своих многочисленных интервью девушка признавалась, что обожает Челси. Раньше у нее была вторая собака по кличке Ева, но она умерла после продолжительной болезни. Напомним, что любимцев исполнительнице подарил футболист Дмитрий Тарасов, который на тот момент был ее мужем. После громкого развода спортсмен счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко.

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