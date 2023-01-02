«Я никогда к тебе не приду»: Ольга Бузова жестко отказала пластическому хирургу

Все звезды старательно следят за своей фигурой. Кто-то для этого играет вдолгую, предпочитая занятия спортом, кто-то, пытаясь сэкономить время, встает на очередь к пластическому хирургу.

Ольга Бузова, как выяснилось, от профильных услуг специалиста отказывается и никакого дополнительного вмешательства, способного усовершенствовать ее данные, не потерпит.

В самом начале нового года в микроблоге знаменитого российского врача Тимура Хайдарова появилось видео, на котором авторка песни «Мало половин», обращаясь к зрителям, открыто заявляет о своей неприязни к миру боди-модификаций.

«Тимур, я надеюсь, что никогда к тебе не приду!», - говорит Оля Бузова пластическому хирургу. У меня отменная попа и потрясающая фигура. Бока есть, да, но с этим можно работать.