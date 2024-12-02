«Решила меня утилизировать?»: Ольга Зарубина обратилась к Лере Кудрявцевой после разоблачения в шоу «Аватар»

Телеведущая Лера Кудрявцева рассекретила участницу шоу «Аватар» на НТВ. В образе Царевны-лягушки выступала 66-летняя певица Ольга Зарубина.

Артистка вышла на сцену после объявления ее имени и не смогла скрыть разочарования. Зарубина призналась, что подготовила еще много интересного материала для шоу, но из-за Леры не сможет его показать.

При этом Кудрявцева от радости подскочила со своего места и счастливая бегала по студии.

«Не очень рада, у меня было столько сюрпризов для вас!» - обратилась к участникам жюри певица.

В ответ Лера Кудрявцева извинилась и пояснила, что узнала манеру ее исполнения и не смогла промолчать.

«И поэтому ты решила меня утилизировать сегодня? А у меня еще были шедевры шикарные», - разочарованно произнесла Зарубина.

В свою очередь, Сергей Лазарев был поражен тем, что Лера смогла отгадать участника. От удивления он даже открыл рот.

В прошлом выпуске шоу разоблачили Диану Гурцкая, которая скрывалась под аватаром Кошки Фараона.

Ранее Сергей Лазарев подшутил над Лерой Кудрявцевой на съемках шоу «Аватар». Он снял телеведущую на видео с эффектом расширенного лица и назвал ее «мамой Стифлера» из юмористического фильма.