«Решила экономить»: Роза Сябитова больше не хочет идти в ЗАГС

61-летняя ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала о решении не выходить замуж. «Точкой невозврата» в этом вопросе для нее стало достижение 60-летнего возраста.

Ведущая поразмышляла, «когда замуж выходить уже неприлично», в своем Telegram-канале.

«Каждая эпоха сама определяет такую точку невозврата. Я определила для себя 60 лет», - написала Сябитова и объяснила причины такого решения.

«Мне многое нужно еще сделать: укрепить финансовую основу семьи, помочь детям и внукам. Поэтому не могу отвлекаться на мужчин», - призналась ведущая.

Она заявила, что в Средневековье за нежелание вступать в брак после 60 лет платила бы штраф. Долго не желать выходить замуж могли только королевы, рассказала Сябитова.

«Я решила экономить свои физические и эмоциональные силы, и жить для себя и семьи», - заключила ведущая.

Ранее она рассказывала, как распознает ложь участников передачи. Сябитова обращает внимание на поведение и жесты гостя в студии. Также перед съемками она знакомится с досье человека. При обмане Сябитова тут же на это реагирует, но подобные эпизоды не всегда попадают в эфир из-за ограничений по времени.