«Решила, что великая звезда»: Алена Жигалова ответила Ксении Бородиной на ее нападки

Журналистка Алена Жигалова решила ответить на нападки Ксении Бородиной, она обратилась к телеведущей в Telegram-канале «Алена, блин!».

Напомним, Ксения Бородина отказалась приходить на очередное интервью к Алене Жигаловой. Телеведущая заявила, что журналистка повела себя «не по понятиям» и нарушила некие договоренности.

Впрочем, по словам Жигаловой, бывшая ведущая «Дома-2» пересмотрела популярный российский сериал и выпала из реальности.

«Ксюша пересмотрела сериал „Слово пацана“, решила, что она глава какого-то района и что все должны жить по понятиям и принципам, которые ей придуманы», — объяснила Жигалова.

Журналистка подчеркнула, что упреки Бородиной, касающиеся того, что она дала интервью бесплатно, выглядят смешно.

«Четыре года идет шоу „Алена, блин!“ и ни разу я не помню больших звезд, которые у меня были и попрекнули за то, что пришли бесплатно. А ты про это напоминаешь регулярно. Откуда такое чувство собственного величия и превосходства над всеми?» — задалась вопросом она.

По мнению Жигаловой, Бородина обиделась на нее после выхода интервью на ее канале с бывшим супругом телеведущей Курбаном Омаровым. Кроме того, Алена рассказала о непростом характере Бородиной.

«Я говорю правду о том, что ты очень конфликтный человек. Ты почему-то решила, что ты великая звезда, что ты Ким Кардашьян, суперзнаменитость, которой нельзя слова сказать», — подчеркнула она.

Ранее мы писали о том, что Бородина объяснила, почему обижена на журналистку Жигалову.