«Решил жениться»: Кирилл Андреев о желании единственного наследника создать семью в раннем возрасте

Кирилл Андреев рассказал о его реакции на желание сына создать семью в раннем возрасте.

Солист группы «Иванушки International» разоткровенничался и поделился подробностями личной жизни своего наследника, у которого недавно родился второй ребенок.

Артист признался, что он не мог противостоять сыну Кириллу Андрееву-младшему, решившему узаконить отношения в 19 лет. По словам певца, его наследник всегда хотел пойти по стопам отца и построить такие крепкие и теплые отношения, как у своих родителей. Именно по этой причине его венчал тот же священник, что и солиста группы.

«Не возражал, что сын решил рано жениться. Был только за. Парень влюбился. Это чувство было обоюдным. Их венчал наш батюшка — тот, что и нас венчал нас с супругой. Когда у нас было венчание с Лолой, Кирилл был подростком, он сказал: "Я так же хочу". И Боженька его услышал», — поделился Андреев в программе «Мой герой».

Юноша познакомился со своей возлюбленной Аделиной во время учебы в университете. По словам девушки, Кирилл Андреев-младший усердно за ней ухаживал и старался постоянно находиться с ней рядом. Однако изначально Аделина настороженно относилась к молодому человеку и даже намекала на то, что знакомиться она н намерена.

Ранее мы писали о том, что 53-летний певец Кирилл Андреев стал дедушкой во второй раз.