53-летний певец Кирилл Андреев стал дедушкой во второй раз

53-летний солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал дедушкой во второй раз. Ребенок появился на свет 18 января.

Об этом в соцсетях сообщила невестка артиста.

Она опубликовала фото с ребенком на руках из родильной палаты. Под снимком содержалась подпись: «18.01.25». Пол младенца не раскрывается.

Андреев-младший впервые стал отцом в 20 лет. Первой в семье родилась дочь, ее назвали Аннелией. Сейчас супругам по 23 года.

Известно, что будущие супруги увидели друг друга еще в университете. Одногруппницы девушки отмечали, что Кирилл на нее неравнодушно смотрит. Девушка в тот момент была влюблена в другого. Потом сын певца неоднократно звал ее на свидание, но получал отказ. В итоге избранница согласилась пойти в кино, а спустя две недели возлюбленные впервые поцеловались.

Ранее певец делился секретами похудения и рассказывал, что ему помогли сбросить вес плавание и хоккей. Кирилл Андреев признавался, что весит 104 кг.