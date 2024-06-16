«Решил жениться»: 61-летнего Григория Лепса и его 18-летнюю невесту познакомила ее мать

Певец Григорий Лепс в скором времени может жениться на студентке МГИМО Авроре Киба, которая моложе него на 43 года. Об этом Kp.ru сообщили друзья 61-летнего музыканта.

«Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбу, Лепс решил жениться», - заявил собеседник издания.

Он также отметил, что певец познакомился со своей юной избранницей через ее родителей. Он хорошо знаком с мамой Авроры, светской львицей Татьяной Киба. Женщина позволила Лепсу ухаживать за дочерью.

В марте Аврора начала активно публиковать в соцсетях снимки, на которых запечатлена в окружении огромных букетов роз. А недавно Лепс приехал в дом ее семьи и вручил цветы маме и бабушке. Предположительно, в этот же вечер он подарил Авроре перстень за 30 миллионов рублей и сделал официальное предложение руки и сердца.

По данным издания, у девушки состоятельные родители, она с детства занималась в балетной школе, много путешествовала и хорошо поет.

«Честно говоря, не понимаем, зачем Грише эта свадьба, Аврора ведь такая юная. Но Лепсу этот роман пошел на пользу: он бросил пить, занялся спортом», - сказал знакомы музыканта.

Ранее Григорий Лепс пришел на премию МУЗ-ТВ в компании Авроры Кибы. Первое совместное появление пары на публике состоялось на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.