18-летняя избранница Григория Лепса намекнула на предстоящую свадьбу

На премии МУЗ-ТВ, которая прошла 14 июня, Григорий Лепс появился в компании молодой брюнетки, которую многие считают его невестой. Журналисты StarHit выяснили, что таинственной спутницей 61-летнего певца стала 18-летняя Аврора Киба.

Как оказалось, на светское мероприятие Григорий Лепс пришел в компании Авроры Кибы, которая только в феврале 2024 года отмечала свое совершеннолетие. Судя по социальным сетям, девушка любит путешествовать. Она часто публикует кадры, которые были сняты в разных странах.

При этом в последнее время микроблог Авроры пополнился свежими снимками с роскошными букетами цветов.

«Мужчины не говорят «ты мне нравишься» и не спрашивают, какие цветы ты любишь, мужчины делают так», – написала девушка под одной из публикаций с цветами.

К тому же недавно Аврора поделилась с подписчиками радостной новостью. Она опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце, намекнув на предстоящую свадьбу.

Поклонники предположили, что предложение руки и сердца Авроре сделал Григорий Лепс. На премии МУЗ-ТВ журналисты прямо спросили, приходится ли очаровательная спутница ему невестой.

«Она еще не решила, но скорее всего – да!» – ответил артист.

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