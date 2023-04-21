«Больше тысячи уколов сделали»: сестра Юрия Антонова рассказала про паралич певца

Юрий Антонов долгое время радует публику своими хитами. Мужчине уже 78 лет, вот почему он нередко испытывает проблемы со здоровьем. В конце 2022 года артист перенес серьезную операцию на ноге, и в Сети были кадры, на которых он едва перемещался при помощи трости. Как выяснилось, это не первый случай, когда у музыканта возникли трудности с ногами.

Издание kp.ru вспомнило, что в детстве Антонов переболел полиомиелитом, из-за которого его сразил паралич. По воспоминаниям сестры Юрия, ситуация была крайне тяжелой: в то время возникли трудности не только с лекарствами, но и с деньгами.

«В семь лет Юру парализовало, ходить не мог, мама с ложечки кормила. Семь месяцев с ним в больнице пролежала. Больше тысячи уколов ему тогда сделали», — рассказывала родственница артиста.

Преодолеть недуг смог только Антонов: мальчики из его палаты стали хромыми или приобрели психические отклонения. Правда, певцу пришлось заново учиться ходить.

Спустя годы артист стал философски относиться к пережитой трагедии: «Обошло стороной. Укусило меня, а потом отскочило в сторону. Бывает в жизни такой случай счастливый».

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