Решил сначала собрать деньги: Моргенштерн* пытается продавать несуществующий мерч

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) остался без заработков после запрета на продажу его нового альбома на территории России. Пополнить свой карман проживающий в Израиле музыкант пытается с помощью мерча.

Telegram-канал «Светский хроник» обратил внимание, что Алишер* предлагает поклонникам худи за 6 тысяч рублей, футболки за 3 тысячи рублей и пластинки с его новым альбомом по 7 тысяч рублей.

При этом желающим обзавестись мерчем от Моргенштерна* придется ждать до 2,5 месяца после оплаты товара. Вероятно, 27-летний артист планирует сначала собрать деньги, а уже потом запустить производство одежды под своим брендом.

Ранее Моргенштерн* вышел на связь с поклонниками и признался, что столкнулся с финансовыми проблемами. Он обеднел на 90% из-за нового закона, вступающего в силу с 1 марта. Новый альбом, который музыкант выпустил из рехаба, пропал с российских музыкальных площадок.

*Признан иностранным агентом на территории России