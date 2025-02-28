«Больше не получаю денег с территории России»: Моргенштерн* резко обеднел из-за нового закона

Рэпер Моргенштерн*(признан иноагентом на территории РФ) вышел на связь с поклонниками и признался, что столкнулся с финансовыми проблемами. Он обеднел на 90%. А все из-за нового закона, вступающего в силу с 1 марта.

Артист отметил, что его новый альбом, который он выпустил из рехаба, пропал с российских музыкальных площадок. Теперь он не может получать деньги с прослушиваний, а это основной заработок Моргенштерна*.

«Я стал беднее на 90%. Как многие уже заметили, альбом пропадал с российских площадок на какое-то время и вылетел из чартов. Сейчас расскажу, что произошло. В связи с новым законом, который вступает 1 марта, — я больше не получаю денег за музыку с территории России, а это 90% моей аудитории», - поделился рэпер.

Музыкант дал понять, что не оставит поклонников без своего творчества. Он планирует перезаписать альбом. По словам Моргенштерна*, ему не привыкать «клянчить» деньги.

Ранее Моргенштерн* анонсировал первый «трезвый» тур с 1 мая.

*Признан иноагентом на территории РФ