«Решил сделать этот шаг»: Дима Масленников признался, что больше не одинок

Дима Масленников признался, что больше не одинок.

Блогер не любит афишировать подробности своей личной жизни, из-за чего долгое время заявлял, что его сердце свободно. Масленников признавался, что тяжело переживает одиночество, поэтому даже не может найти места в своем доме. Однако затем Дима больше ничего не говорил о личной жизни.

Но накануне блогер в одном из шоу сделал неожиданное заявление. После долгих расспросов ведущих про то, появилась ли у него вторая половинка, Дима честно признался, что в его жизни появился человек, который делает его счастливым.

«Мне понравилась девушка. Она интересная по общению, она красивая. Она умная. Она заботливая. С ней у меня есть какой-то вайб. Я позвал ее поужинать. Просто какой-то момент закрутилось завертелось. Я, наверное, считаю, что я готов к нормальным отношениям. Я решил сделать этот шаг», — поделился он в шоу «Девичник».

Масленников уверен, что ему наконец-то удалось встретить ту самую девушку, с которой ему бы хотелось построить крепкие отношения.

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