«Прячутся трусишки и подлецы»: глава Комитета ГД по обороне Картаполов отреагировал на уход Макана в армию

Глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов прокомментировал уход рэпера Макана в армию. Также он напомнил журналистам, какое отношение к уклонистам было в СССР.

Депутат считает, что нормальные люди должны идти в армию, а не прятаться от нее. К уклонистам у председателя комитета по обороне крайне негативное отношение, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«От армии прячутся трусишки и подлецы. Нормальные — все там. В Советском Союзе девушка даже не встречалась с парнем, который в армии не служил. Это было стыдно», — заявил Картаполов.

Из-за скорой отправки на срочную службу Макану пришлось отменить свои ближайшие концерты в Уфе и Сургуте. В середине октября артисту будет необходимо явиться в военкомат для прохождения медицинской комиссии и последующего распределения.