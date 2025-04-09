«Решил провести в тишине»: Филипп Киркоров отметил день рождения мамы после смерти отца

Певец Филипп Киркоров рассказал, что день рождения мамы провел дома вместе с детьми – Мартином и Аллой-Викторией. По словам артиста, ему захотелось побыть в тишине.

Виктория Марковна умерла в 1994 году от рака. Ее уход из жизни стал тяжелым ударом для Филиппа, так как он всегда был близок с ней. Но все эти годы без мамы рядом с ним был отец, который всегда поддерживал его и направлял. А в этому году не стало и его. Друзья и родные исполнителя делились, что после похорон он почти перестал есть, шутить и сильно похудел.

Тем не менее, Киркоров продолжает работать. Он принимает участие в телевизионных съемках, посещает светские мероприятия. Однако в день рождения мамы он все-таки позволил себе взять паузу и устроить тихий праздник в ее честь.

«Был день рождения у моей мамы. Решил провести в тишине, дома, с детьми», - рассказал Филипп.

В личном блоге певец поделился архивными кадрами с мамой, которые оживили при помощи нейросети.

Ранее Филипп Киркоров ответил звездам, которые его критикуют.