«Решил проблемы с глазами»: вернувшийся на сцену спустя 2 года Леонтьев сделал новые пластические операции

74-летний певец Валерий Леонтьев сделал несколько новых операций, чтобы исправить неудачную пластику век. Проблемы с глазами у него появились после хирургического вмешательства в США много лет назад.

Недавно спустя два года отсутствия артист вновь появился на сцене. Поклонники увидели кумира на закрытой вечеринке в Дубае. Фото с того мероприятия довольно быстро разлетелись по социальным сетям, и пользователи не смогли не заметить, что Леонтьев за время пропажи сильно изменился. Как выяснилось, он исправлял свою внешность.

По словам людей из окружения певца, полтора года назад он лег на операцию из-за проблем с коленями. А затем стал постепенно заниматься лицом.

«Постепенно сделал несколько операций, чтобы решить проблемы с неудачной пластикой. Решил проблемы с глазами», - рассказали близкие Леонтьева в беседе с Kp.ru.

Хирург Иван Володченков оценил новую внешность артиста и отметил, что ему убрали грыжи с нижних век. Причем сделано это было качественно, ведь сейчас никаких следов пластики нет.

Ранее директор Леонтьева Борис Чигирев заявил, что певец решил не выступать с юбилейной программой в России в 2024 году.