«Решил повесить»: Лянка Грыу рассказала о непростых отношениях с бывшим мужем

Актриса Лянка Грыу рассказала о непростых отношениях с бывшим мужем. Звезда призналась в соцсетях, что экс-избранник обесценивал ее труды.

Исполнительница ярких ролей в кино и сериалах часто общается с подписчиками и устраивает прямые эфиры. Она не скрывает личную жизнь и говорит о проблемах, с которыми столкнулась. Так, во время общения с подписчицей Лянка поведала свою непростую историю.

Поклонница актрисы поделилась, что растит особенного сына, а бывший муж регулярно обесценивает ее труд, вклад и прочее. Звезда поддержала женщину.

«Понимаю, потому что сама проходила подобную ситуацию. Знаете, почему бывший муж обесценивает вашу ситуацию? Потому что он не может принять болезнь ребенка. Он на вас решил повесить трудности ребенка, которого он не принял», - высказалась артистка.

Грыу отметила, что мать особенного ребенка намного быстрее принимает его любым, чем отец.

Напомним, что актриса была замужем за режиссером Михаилом Вайнбергом. Она родила от мужчины сына Максима и рассказала, что врачи обнаружили у него аутизм. Родители приняли решение переехать в США, где занялись лечением ребенка. Мальчик пошел в обычную школу.

После 12 лет брака Лянка рассказала, что развелась с отцом наследника. Она не стала называть причину расставания. Это случилось в 2022 году.

Ранее мы писали о том, что 39-летняя актриса Мария Кожевникова устроила вечеринку в день рождения сына.