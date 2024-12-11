«Решил поиздеваться над нами?!»: Айза завопила, открыв коробку с подарком от бывшего мужа

Айза-Лилуна Ай последовала за Джиганом и Оксаной Самойловой, которые завели козу Мими. Бывший муж подарил блогерше гуся по имени Мартин.

Знаменитость показала нового питомца в социальных сетях. На видео бывший муж Айзы Дмитрий Анохин вручил ей розовую коробку с красным бантом. Открыв ее, блогер не смогла сдержать эмоций и несколько раз выругалась нецензурной бранью.

«Ты что, прикалываешься? Решил поиздеваться над нами?!», — возмущенно спросила блогер бывшего супруга.

Отметим, что гусь не обратил внимания на крики Айзы и спокойно сидел в коробке с красным бантом на шее. Сын звезды в это время залился смехом. На втором видео блогер видимо уже приняла Мартина и гладила его по шее.

«Лапки как у дракона», — отметила она.

Телеведущая на протяжении семи лет была в браке с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф. В 2010 году у пары родился сын Сами. После развода с рэпером она вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина и подарила ему сына Элвиса. В 2020 году Айза заявила о разрыве с супругом.

Недавно Айза ответила Алене Водонаевой, которая публично обвинила ее в предательстве и отказалась мириться с бывшей подругой через 10 лет после ссоры.