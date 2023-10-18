Решил отомстить: стало известно имя юриста, который захотел оставить Ефремова без наследства

История вокруг наследства Михаила Ефремова — актеру завещали квартиру за 50 миллионов рублей — обрастает новыми подробностями. Стали известны имя и мотивы юриста, который планируется добиться отчуждения имущества при помощи тайной расписки, передает Life.ru.

Согласно старому варианту завещания, которое оставил дядя отбывающего срок в колонии Ефремова, артист получил квартиру в Москве за десятки миллионов рублей. Однако теперь Михаил рискует лишиться жилплощади, так как появилась новая версия посмертной сделки — ее озвучил юрист, друг семьи Ефремовых по имени Алексей.

Мужчина вместе с супругой ухаживал за дядей Михаила. За это им полагалась другая квартира — на Олимпийском проспекте за 28 миллионов рублей. Ефремов знал об этом и не возражал, однако потом все-таки заявил права на собственность. В связи с этим юрист решил отомстить знаменитости и обнародовал тайное завещание дяди, в котором квартира на Тверской улице оставлена правительству Москвы.

Ранее Андрей Ургант рассказал, кто из звездных коллег продолжает общаться с отбывающим наказание Ефремовым. Например, актера посещал в колонии Сергей Гармаш.