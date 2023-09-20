Отвернулись далеко не все: Ургант рассказал, кто посещает Ефремова в колонии

Некоторые артисты российской сцены продолжают общаться с попавшим в исправительную колонию Михаилом Ефремовым. Выяснилось, что осужденного актера регулярно навещает Сергей Гармаш.

Соответствующей информацией поделился актер Андрей Ургант в беседе с RTVI. О жизни 59-летнего Ефремова практически ничего не слышно в последнее время. Звезда кино по-прежнему отбывает срок в колонии за смертельное ДТП. Иногда опального артиста посещают гости, среди которых есть и коллеги. Так, по словам Урганта, помимо него, связь с Ефремовым поддерживает Сергей Гармаш. Также актер посещал осужденного актера в колонии.

В ИК Ефремов не теряет расположения духа. В свободное время он занимается творчеством.

«Миша Ефремов — такой артист, дай бог ему здоровья и скорейшего освобождения, потому что он уже заплатил дорогую цену за то чудовищное преступление, которое он совершил», — заявил Ургант.

Ранее актер Иван Охлобыстин рассказал, что у Ефремова начались проблемы в колонии. По его словам, у отбывающего срок коллеги выпали нижние зубы.