«Решил отдохнуть от меня»: Регина Тодоренко призналась, что в день рождения осталась без мужа

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что муж, певец Влад Топалов подарил ей на день рождения билет на концерт Джастина Тимберлейка в Париже, однако сам с ней не поехал.

«Супруг решил отдохнуть от меня и сделал мне подарок… отправил меня подальше: в Париж на концерт Тимберлейка», - сказала Регина Telegram-каналу «Звездач» на открытии II турнира по спортивным бальным танцам Midnight Ball.

Она также призналась, что в этом году в день рождения работала. При этом звезда подчеркнула, что это был ее осознанный выбор.

Ранее Регина Тодоренко поделилась планами на ближайшее будущее. Знаменитость заявила, что собирается поступать в университет. Она не стала уточнять, какой вуз выбрала для обучения и какую специальность хотела бы освоить.