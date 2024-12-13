«Решил меня проучить»: Сергей Лазарев прокомментировал поступок Павла Дурова

Певец Сергей Лазарев в новом документальном фильме про создателя Telegram Павла Дурова прокомментировал удаление IT-гением всех его треков в соцсети «ВКонтакте». Исполнитель считает, что таким образом его хотели проучить.

Соответствующий комментарий прозвучал в фильме «Код взломан. Что скрывает Павел Дуров?». Его покажут 14 декабря по МУЗ-ТВ. Сайт Kp.ru узнал некоторые подробности.

Лазарев заявил, что если бы удаление песен сопровождалось формулировкой «по требованию правообладателя», то это «нормально».

«Но тут он решил как-то съязвить. Решил якобы меня проучить», - высказался певец.

Его коллега Николай Басков прокомментировал другой связанный с Дуровым факт, а именно его донорство биологического материала для пар, которые не могут иметь детей. Народный артист не оценил поступок.

«Это безответственно, мне кажется! В банк сдал и говорит: «Размножайтесь!» - поделился мнением Басков.

Ранее Лазарева и Баскова осудили за хамское поведение.