Культурный центр Эммануила Виторгана задолжал более 150 тысяч рублей по налогам. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Согласно данным портала «Прозрачный бизнес» ФНС, компания ООО «ВИТЭМ», которая осуществляет деятельность Культурного центра Эммануила Виторгана в Москве, на 10 августа 2024 года задолжала 154 тысячи рублей по земельному налогу.

Отметим, что генеральным директором организации является жена актера театра и кино Ирина Виторган.

«Страстям» также удалось выяснить, что ООО «ВИТЭМ» накануне проиграло суд Фонду пенсионного и социального страхования в Москве. Согласно открытым данным, компания не предоставила в установленный срок отчетности о застрахованных лицах. В итоге суд назначил штраф в размере 1,5 тысяч рублей и постановил взыскать с ответчика госпошлину в размере 8 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что на режиссера Анну Меликян подали в суд из-за долга по капремонту.