«Решения нет»: Елена Проклова опровергла слухи о скорой свадьбе с бывшим мужем

Актриса Елена Проклова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о скорой свадьбе с бывшим мужем Андреем Тришиным.

«Пока окончательного решения нет. Мы с Андреем еще думаем… А новость уже разнеслась по Интернету», - поделилась 72-летняя актриса в беседе с Kp.ru.

Проклова подчеркнула, что штамп в паспорте для нее не самое главное, однако его наличие помогает решить многие бытовые вопросы.

«Хотя и это тоже не главное… Больше сказать пока не могу. Я сейчас на гастролях, в дороге», - заключила Елена.

Проклова прожила в браке с мужем 30 лет и развелась в 2015 году. У пары есть взрослая дочь Полина.

Ранее Елена Проклова вспомнила о романе с женатым Андреем Мироновым. При этом звезда фильма «Будьте моим мужем» заявила, что не собиралась уводить актера у коллеги Ларисы Голубкиной. Как пояснила Проклова, в те годы она была свободной женщиной и заверила, что «не была влюблена» в Миронова, а считала его лишь «мужчиной для романа».