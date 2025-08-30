«Решение за его близкими»: тело скончавшегося в Германии Родиона Щедрина могут не привезти в Россию

Родственники умершего 29 августа композитора Родиона Щедрина еще не приняли решение о том, когда состоится церемония прощания. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

По его словам, пока неизвестно, будет ли тело мужа примы-балерины Майи Плисецкой доставлено в Москву из Германии, где он проживал последние годы.

«Пока официальной информации о дате прощания нет. Решение за его близкими и семьей», - отметил Шолохов в беседе с aif.ru.

Напомним, композитор Родион Щедрин умер 29 августа в возрасте 92 лет. Его жена Майя Плисецкая умерла в 2015 году в возрасте 89 лет. Детей у пары не было. Еще при жизни супруги составили завещание, в котором выразили желание, чтобы их прах был объединен и развеян над Россией.

Ранее бывший редактор газеты «Спорт-Экспресс» Владимир Титоренко рассказал, что дом композитора и балерины в Литве достанется женщине, которая за ним следила. При этом квартира на Тверской в Москве еще в 2022 году была завещана государству.