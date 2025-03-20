Решение Пугачевой не приезжать на похороны экс-свекра объяснили нехваткой денег

Певица Алла Пугачева не приедет в Россию на похороны бывшего свекра Бедроса Киркорова из-за нехватки денег. Соответствующее мнение высказал продюсер Леонид Дзюник.

«Я подозреваю, что она не приедет из-за финансовой составляющей. А откуда деньги? Деньги надо зарабатывать», - рассуждал он в разговоре с aif.ru.

Дзюник рассказал, что в России можно было вести две передачи и получать 50 тыс. долларов в месяц или заработать 150 тыс. за корпоратив.

«А там-то что, кому они нужны?» - задался вопросом продюсер.

Напомним, Бедроса Киркорова похоронят в пятницу 21 марта на Троекуровском кладбище. Директор Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что певица не приедет. Публично Примадонна не отреагировала на смерть отца Филиппа Киркорова. Дзюник допускал, что она позвонила и передала соболезнования лично, не вынося на публику.