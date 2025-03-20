Продюсер Дзюник допустил, что Пугачева позвонила Киркорову после смерти отца

Продюсер Леонид Дзюник рассказал, что певица Алла Пугачева могла позвонить бывшему мужу Филиппу Киркорову после смерти его отца Бедроса. По мнению медиаменеджера, Примадонна сделала это лично, не вынося на публику.

Комментарий продюсера приводит aif.ru.

«Может быть, она позвонила Филиппу лично и выразила слова соболезнования. Не стала просто делать это публично», - допустил Дзюник.

Напомним, исполнительница не реагировала на смерть Бедроса Киркорова в соцсетях, не выражала соболезнования в открытую. Директор певицы Елена Чупракова заявляла, что Пугачева не приедете на похороны бывшего свекра.

Дзюник считает, что это связано с изменившимся отношением артистки к Киркорову. Музыкант остался в России и поддержал СВО, ездил на Донбасс.

«У него человеческая позиция в отношении России и народа России, а также в отношении того, что сейчас происходит в стране. А они решили, что вряд ли есть смысл приезжать сюда, встречаться», - поделился мнением продюсер.

Ранее сообщалось, что прощание с Бедросом Киркоровым состоится 21 марта в Большом Троекуровском зале. В тот же день народный артист РФ будет похоронен.

Напомним, Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта. Ему было 92 года.