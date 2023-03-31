Решение принято: лечением 46-летнего Романа Костомарова займутся лучшие врачи Германии

Уже три месяца вся страна наблюдает за ситуацией с Романом Костомаровым. За время, проведенное в больнице, мужчина перенес инсульт, гангрену и некроз. Кроме того, по данным СМИ, на прошлой неделе Олимпийскому чемпиону провели еще одну ампутацию: на этот раз он лишился пальцев левой руки. После операции состояние спортсмена начало улучшаться. Подобное сообщение подтвердил и Илья Авербух, рассказав о звонке друга. Для многих поклонников Романа являлось загадкой, какова его дальнейшая судьба. На это поспешили ответить журналисты Telegram-канала «Mash».

По информации источника, 46-летнего фигуриста готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления. Как выяснилось, с отечественными специалистами в последнее время общались немецкие врачи. Коллегиальными усилиями они пытались стабилизировать состояние Романа, чтобы без вреда его перевезти в другую страну.

«Они ищут возможность его откормить, чтобы думать насчет протезов», — пишет Пятый канал.

По последним данным, сотрудников Коммунарки отстранили от работы с Костомаровым. На данный момент делается все, чтобы предотвратить утечку информации. Именно поэтому к фигуристу впускают только ограниченный круг людей.

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