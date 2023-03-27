Некроз, гангрена и инсульт: почему 46-летний Костомаров выжил в борьбе с опасной болезнью

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. Два месяца поклонники фигуриста отчаянно молились за его здоровье. Известно, что Олимпийский чемпион перенес некроз, гангрену и инсульт. Еще на прошлой неделе все СМИ написали об очередной ампутации Романа, но совсем недавно Илья Авербух сообщил наконец-то радостные новости: его друг и коллега уже идет на поправку и даже понемногу общается с семьей. В беседе с порталом MSK1.ru реаниматолог Мария Юдина назвала причину, по которой фигурист смог отстоять свою жизнь в борьбе с тяжелым заболеванием.

По словам эксперта, Роман одолел недуг благодаря спортивному прошлому, вот почему ему будет легче во время реабилитации. Несмотря на это, Юдина заявила: Олимпийского чемпиона ждет долгое восстановление, и виной всему его опасные диагнозы.

«Роман — спортсмен, и у него, возможно, будут бонусы от его организма во время реабилитации. Но астенический синдром может длиться достаточно долго. Даже после тяжелого гриппа человек ходит 3 недели слабый», — сообщила Мария.

К слову, специалист добавила: опасный период для Костомарова уже давно миновал.

Ранее Илья Авербух раскрыл содержание голосового сообщения Романа. По словам хореографа, спортсмен вышел на связь из больницы и с позитивом отреагировал на пережитую им ситуацию. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой 40-летняя Ксения Бородина пожаловалась на шестидневную головную боль. Телеведущая с тревогой сообщила, что врачи до сих пор не знают причину резкого ухудшения ее самочувствия.