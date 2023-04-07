Решение принято: известно, что ждет в России сбежавшего в США Данилу Козловского

В последнее время все внимание публики приковано к Даниле Козловскому. Мужчина считается самым популярным актером в России, но внезапно он перестал появляться на светских мероприятиях и вместе с новой возлюбленной улетел в США. Подобный поступок спровоцировал множество разговоров вокруг его персоны. Пока Козловский и Акиньшина отмалчивались, их судьбу в едком ключе комментировали звездные коллеги. Не стала исключением и Яна Поплавская, которая пристыдила актера и задала ему провокационные вопросы. После этого судьба Козловского в РФ была под вопросом, поговаривали, что он даже уволился из Малого драматического театра. Журналисты издания mk.ru связались с пресс-службой организации, чтобы внести ясность в ситуацию.

Как выяснилось, в театре опровергли слухи об уходе актера. «Он работает с 2007 года и никуда не увольнялся. Козловский занят в спектаклях "Вишневый сад", "Гамлет", "Коварство и любовь"» — сообщает mk.ru.

Если верить афише театра, то уже в конце апреля Данила выйдет на сцену и обрадует поклонников своим участием в известной постановке.

Ранее мы писали о том, что сбежавший в США Козловский ушел от ответа на важный вопрос и вновь был осужден коллегами. Подробности смотрите здесь.

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