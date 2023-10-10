Решение принимал Эрнст: Илья Авербух назвал причины закрытия «Ледникового периода»

Илья Авербух рассказал, что решение о закрытии «Ледникового периода» принимал Константин Эрнст, об этом сообщает Kp.ru.

Шоу «Ледниковый период» не выходит на телеэкраны с конца 2022 года. Постоянный член жюри программы, тренер Татьяна Тарасова сильно расстроена из-за того, что шоу сняли с эфира. По словам Ильи Авербуха, сейчас у Первого канала другие приоритеты.

«Проект сложный и требует много сил и внимания. И, наверное, сейчас, когда идет достаточно много внутренних соревнований, важнее показывать их, чтобы каждый этап Гран-при был настоящим событием для зрителей», — объяснил фигурист.

Авербух рассказал, что решение о том, выйдет ли программа на телеэкраны, принимает лично генеральный директор канала Константин Эрнст.

«Очень верим, что, когда вся эта несправедливость уйдет, "Ледниковый период" вернется на экраны. Но в любом случае все решения принимаются руководством канала и Константином Эрнстом лично», — рассказал спортсмен.

Ранее мы писали о том, что Илья Авербух рассказал о дальнейшей судьбе Романа Костомарова на льду. По словам фигуриста, он хотел, чтобы Костомаров вернулся в его шоу, но пока такой возможности нет.