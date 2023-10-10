Илья Авербух рассказал о дальнейшей судьбе Романа Костомарова на льду

Фигурист и тренер Илья Авербух рассказал, что потерявший конечности после серьезной болезни Роман Костомаров должен был исполнить главную роль в новом спектакле «Кармен» вместе с Татьяной Навкой. В итоге было принято решение о замене актеров на Евгению Медведеву и Марка Кондратюка.

При этом Авербух подчеркнул, что не советовался со спортсменами во время подготовки обновленной версии постановки.

«Конечно, я бы очень хотел, чтобы Рома продолжал выступать и в этом, и в других моих спектаклях. Но Господь распорядился так, как распорядился», - приводит Kp.ru слова тренера.

Он также добавил, что верит в то, что в будущем Костомаров обязательно вернется на лед.

Кроме того, Авербух рассказал, что сначала решил заменить Костомарова на Алексея Ягудина, однако тот отказался из-за перенесенной операции на коленном суставе. Поэтому пришлось перенести премьеру шоу, чтобы дать время подготовиться Кондратюку.

Говоря об отмене популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале, тренер выразил уверенность, что сейчас важнее показывать внутренние соревнования, чтобы каждый этап Гран-при был настоящим событием для зрителей. Это поможет поддержать спортивный дух российских фигуристов.

Ранее мы писали, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отмену шоу «Ледниковый период», в котором была бессменным председателем жюри. Она призналась, что расстроилась, получив новости, но еще больше эта информация ударила по постановщику Илье Авербуху.