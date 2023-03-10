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18:57, 10 марта 2023
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Операции пока не будет: Костомаров начал понемногу общаться с близкими

Источник сообщил, что Костомаров после улучшения начал понемногу общаться с близкими.

Операции пока не будет: Костомаров начал понемногу общаться с близкими

Фото: Starface.ru

В состоянии фигуриста Романа Костомарова наблюдается положительная динамика, он начал общаться с близкими. Об этом сообщил источник.

Свежие данные о состоянии фигуриста появились 10 марта. Источник сообщил, что «в состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика».

Врачи постоянно наблюдают за левой кистью спортсмена.

«… Речи об операции пока не идет. Он в общении с близкими», - сказал собеседник ТАСС.

За два месяца пребывания фигуриста в больнице звучала разная информация о его состоянии. Недавно Telegram-канал рассказал, что сепсис у Костомарова продолжает прогрессировать и врачи думают резать ноги и руки еще выше. Их цель – остановить отмирание тканей.

Ранее врач объяснила, что с сепсисом невозможно прожить 3-5-10 месяцев. В этом состоянии в организме начинается целая серия «поломок».

Источник фото:Starface.ru
Источник:ТАСС
Теги:
Роман Костомаров
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