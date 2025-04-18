Психологическое насилие и измены: жена актера Сопельника ответила на его заявления о разводе
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Актер Артур Сопельник появился на двух светских мероприятиях с 26-летней гимнасткой Ариной Авериной, спровоцировав тем самым слухи о возможном романе. Как оказалось, звезда «Кадетства» расстался с женой и, по-видимому, счастлив в новых отношениях.
Четыре года назад Сопельник женился на визажисте Елизавете Туляковой. Спустя время супруги даже обвенчались, но их брак не продлился долго. Артур на своей страничке рассказал о расставании с Елизаветой.
«Решение о расставании было принято давно. Не спонтанно, не на эмоциях. Мы прошли сложные разговоры и непростые месяцы. Сейчас у каждого давно уже своя жизнь, в которой есть место счастью и радости», - объяснил 33-летний актер.
Через некоторое время Елизавета высказала свою точку зрения. Визажист заявила, что Артур назвал «сложными разговорами и непростыми месяцами» психологическое насилие и измены. По словам девушки, Сопельнику стоило промолчать.
В 2024 году Арина и Артур принимали участие в «Ледниковом периоде». К слову, именно на проекте ее сестра обрела счастье и встретила жениха.
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