Психологическое насилие и измены: жена актера Сопельника ответила на его заявления о разводе

Актер Артур Сопельник появился на двух светских мероприятиях с 26-летней гимнасткой Ариной Авериной, спровоцировав тем самым слухи о возможном романе. Как оказалось, звезда «Кадетства» расстался с женой и, по-видимому, счастлив в новых отношениях.

Четыре года назад Сопельник женился на визажисте Елизавете Туляковой. Спустя время супруги даже обвенчались, но их брак не продлился долго. Артур на своей страничке рассказал о расставании с Елизаветой.

«Решение о расставании было принято давно. Не спонтанно, не на эмоциях. Мы прошли сложные разговоры и непростые месяцы. Сейчас у каждого давно уже своя жизнь, в которой есть место счастью и радости», - объяснил 33-летний актер.

Через некоторое время Елизавета высказала свою точку зрения. Визажист заявила, что Артур назвал «сложными разговорами и непростыми месяцами» психологическое насилие и измены. По словам девушки, Сопельнику стоило промолчать.

В 2024 году Арина и Артур принимали участие в «Ледниковом периоде». К слову, именно на проекте ее сестра обрела счастье и встретила жениха.

Ранее жених Дины Авериной Дмитрий Соловьев раскрыл, как различает невесту с ее сестрой-близняшкой Ариной.